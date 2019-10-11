شهدت إدارة المستودعات بإمارة منطقة الباحة ، واقعة مؤلمة بعد وفاة أحد المنسوبين ،ليلحق به زميله المقرب بعد أقل من 24 ساعة إثر نوبة قلبية مفاجئة حزنا عليه . ووفقا لما نشره موقع” الباحة اليوم” فقد كان المتوفي يعمل في إدارة المستودعات بامارة المنطقة، وكان يعمل معه أحد زملائه بالمكتب، الذي توفى بمنزله، ليلحق به بعد أقل من 24 ساعة.
واكد احد زملائهم، أن المتوفيين ، كانا يعملان بمكتب واحد، وكانا يتحليان بحسن السمعه الطيبه بين زملائهم وكانت تربطهما علاقة صداقة قوية .
كانت هذه تفاصيل خبر في الباحة … القبر يجمع زميلين في أقل من 24 ساعة .. وفاة موظف بنوبة قلبية حزنا على زميله المقرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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