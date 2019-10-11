كشف غموض العثور على سيارة داخلها آثار دماء في المدينة .. ومفاجأة قبل ضبط المشتبه بهما بساعات قليلة

تمكنت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، من ضبط مقيمين اثنين، قتلا ثالثا من بني جلدتهم في محافظة العلا يعمل في مجال بيع التمور، وأخفيا جثته وسيارته في المدينة . وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على سيارة داخلها آثار دماء ومتوقفة في منطقة سكنية، وبالبحث والتحري تبين أن قائدها متغيب عن كفيله، وهو يعمل في مزارع التمور في قرية الجديدة بالعلا.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة مقيمين اثنين وأن أحدهما حصل على تأشيرة خروج نهائي، وباقٍ على سفره بضع ساعات، وتم القبض عليه وعلى رفيقه الآخر في محافظة العلا بالتزامن، حيث اعترفا بقتل المجني عليه وسلب ما بحوزته من مال.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بجرمهما جملةً وتفصيلاً، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .