رئيس مجلس الغرف السعودية: لا تستثمروا في تركيا لعدم وجود أمان وضمان .. و أردوغان كشف عن وجهه الحقيقي...

دعا رئيس مجلس الغرف السعودية، سامي العبيدي، الشركات الخاصة بالمملكة إلى عدم الاستثمار في تركيا بسبب انعدام الضمانات الناجم عن “تخبط قيادة هذا البلد وتبعية أردوغان الحزبية المقيتة”. وكتب العبيدي عددا من التغريدات على “تويتر” أكد فيها أن المجلس الذي يرأسه سيقوم بدوره في التوعية “بعدم السفر إلى تركيا في ظل تخبط قيادة هذا البلد، ما ينعكس على أمن وسلامة السائح العربي”.

وأضاف : “ننصح بعدم الاستثمار في تركيا لعدم وجود أمان وضمان لأي استثمار لتخبط قيادة صاحب القرار أردوغان وتبعيته الحزبية المقيتة (…) ما يقوم به أردوغان يكشف الوجه الحقيقي له، ما يجعلنا أمام مسؤولية دعم عدم التعاون مع القطاع الخاص التركي”. وتابع قائلاً : “كنا نأمل في إقامة علاقة اقتصادية بين القطاع الخاص السعودي وتركيا، لكن ممارسات الحكومة التركية التي تفتقر إلى المهنية تجعلنا أمام مسؤولية توعية الاستثمارات السعودية”.