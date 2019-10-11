

نجران 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

نفذ فرع الجمعية

واستهدفت الورشة التدريبية 28متدربة، لتعريفهن بالأجهزة التي تستخدم للمكفوفين وضعاف البصر مثل المكبر الإلكتروني, وآلة بيركنز الكلاسيكية والآلة الذكية,وقلم انفونوكس، إضافة إلى استعراض آلية عمل طابعة "برايل " والرموز والحروف الخاصة بطريقة "برايل" من خلال التطبيق العملي ضمن مجموعات متعددة.

وأكدت المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالمنطقة إيمان آل دويس، أن الورشة التدريبية تأتي ضمن عدة برامج يقدمها الفرع في مختلف مجالات التربية الخاصة من خلال المختصين من كلا الجنسين.

// انتهى //

13:44ت م

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نجران 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسنفذ فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر"،أمس،ورشة تدريبية للتعريف بطريقة برايل والأجهزة بالمكفوفين،وذلك بمقر مركز التأهيل الشامل بالمنطقة.واستهدفت الورشة التدريبية 28متدربة، لتعريفهن بالأجهزة التي تستخدم للمكفوفين وضعاف البصر مثل المكبر الإلكتروني, وآلة بيركنز الكلاسيكية والآلة الذكية,وقلم انفونوكس، إضافة إلى استعراض آلية عمل طابعة "برايل " والرموز والحروف الخاصة بطريقة "برايل" من خلال التطبيق العملي ضمن مجموعات متعددة.وأكدت المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالمنطقة إيمان آل دويس، أن الورشة التدريبية تأتي ضمن عدة برامج يقدمها الفرع في مختلف مجالات التربية الخاصة من خلال المختصين من كلا الجنسين.// انتهى //13:44ت م0058

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بنجران تنفذ ورشة عمل بمناسبة " اليوم العالمي للبصر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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