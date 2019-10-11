

تبوك 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل , وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

13:35ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /" الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.