السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا



جنيف 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

أعرب برنامج الغذاء العالمي عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ، ونزوح أكثر من 70 ألف شخص من رأس العين في محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة الرقة توجهوا إلى أربعة ملاجئ عامة.

وأفاد البرنامج أنه قدم المساعدات الغذائية الطارئة لإطعام النازحين الذين فروا وتشردوا جراء العمليات العسكرية التركية ، ويواصل تقييم الاحتياجات التي تتزايد على أرض الواقع في الرقة بعد إجبار المدنيين على الفرار .

وكان البرنامج يقدم الغذاء أصلاً قبل الهجمة التركية لنحو 650 ألف شخص في شمال شرق سوريا من خلال مكتبه في القامشلي ، وطالب البرنامج تركيا بضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة والطعام للنازحين السابقين ، والجدد بسبب هجماتها على المدنيين والالتزام باحترام القانون الدولي ووقف الهجمات علي السكان والبنية التحتية المدنية.

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13:28ت م

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