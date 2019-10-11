السعودية اليوم / سفارة المملكة في اليابان تُحذر من إعصار هاغيبس



طوكيو 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار هاغيبس القوي الذي يقترب من البلاد.

وقالت السفارة على حسابها في تويتر "نظرًا للتحذيرات من إعصار هاغيبس والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث".

كما دعت السفارة المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل على الأرقام التالية: 09055833862 - 0335895242 ، متمنية السلامة للجميع.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قالت اليوم إن إعصار هاغيبس القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته ويتوقع أن يهبط في المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء السبت، محذرة من هطول أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية.

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13:18ت م

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