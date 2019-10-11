الان تتابع "التعليم" تعلن أسماء المقبولين في برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365: أعلنت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، أسماء المقبولين في برنامج ⁧الابتعاث⁩ الموجه للمعلمين المتميزين “⁧استهداف⁩ ١”،

وجاءت الأسماء كالتالي:

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