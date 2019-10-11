السعودية اليوم / بلدية وادي الدواسر تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية



وادي الدواسر 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة وادي الدواسر خلال هذا الأسبوع جولات تفتيشية ورقابية ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ، والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس أن الجولات التي استمرت على مدى خمسة أيام, شملت 61 منشأة، أسفرت عن مصادرة ما يزيد عن 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوجيه إنذارات لـ 60 منشأة ، وإغلاق 13 أخرى ، ومصادرة ما يزيد على 3 طن من الأواني الغير صالحة، وتغريم 41 محلاً بإجمالي مبلغ 163300 ريال.

وأفاد السليس أن الحملة ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام ، كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات ،وحث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفه أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

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11:29ت م

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