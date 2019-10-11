السعودية اليوم / اختفاء طائرة شحن رسمية على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديموقراطية



كينشاسا 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

فقدت أمس الخميس طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد.

وقال مدير عام الهيئة الطيران المدني في الكونغو الديموقراطية جان مبونغا في بيان له اليوم "إن طائرة شحن من نوع انتونوف 72 يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة أمس الخميس وعلى ومتنها أربعة من أفراد الطاقم وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من اقلاعها من غوما".

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11:02ت م

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