الزوج عمره 18 عامًا .. هل يحق له التسجيل وإضافة زوجته كتابع في حساب المواطن؟

2019-10-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على قواعد التسجيل ومعايير الأهلية والاستحقاق، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل مستمرة لمن لم يسبق له التقديم.

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه: “رب الأسرة عمره 18 عامًا، هل يمكنه التسجيل في البرنامج وإضافة زوجته كتابع له؟

وردّت خدمة المستفيدين بالقول: تتأثر قيمة الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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وتابع البرنامج أنه لمعرفة قيمة الدعم التقديرية يمكن زيارة حاسبة حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي: (هنا).

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع أمس 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.