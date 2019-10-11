شكرا لقرائتكم أسعار النفط تقفز 2.3 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-11 أسعار النفط تقفز 2.3 % متابعات الخليج 365 - واس ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 2.3% إلى 60.46 دولاراً أمريكياً.

وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 2.1% إلى 54.69 دولاراً أمريكياً.







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