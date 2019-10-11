فيديو.. الصقر لـ”المواطن”: 3 أهداف لبطولة الألعاب الإلكترونية بجامعة الملك خالد

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فيديو.. الصقر لـ”متابعات الخليج 365”: 3 أهداف لبطولة الألعاب الإلكترونية بجامعة الملك خالد
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها
كشف الدكتور محمد الصقر أستاذ مساعد بكلية الحاسب والمشرف العام على تقنية المعلومات والتطوير بمركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد بأبها أهداف بطولة الألعاب الإلكترونية التي تنظمها الجامعة.
وتحدث الصقر لـ” متابعات الخليج 365” مساء اليوم الأول من انطلاق أكبر بطولة للألعاب الإلكترونية بالجامعة في مقرها الرئيسي بقريقر لافتًا إلى أن أول هدف للبطولة هو الترفيه أما الهدف الثاني فهو الاقتصاد.
وقال الصقر إن سوق الألعاب الإلكترونية أصبح سوقًا كبيرًا جدًا بلغ 152 مليار دولار وحجم السوق بزيادة 9,6 مليار عن عام 2018 وهذا رقم كبير جدًا ومن خلال تأهيل الشباب لحب هذه الرياضة سيكون هناك جيل قادر على القيام بدور يساعد دولتنا الحبيبة على الانخراط في هذا السوق.
ولفت إلى أن الهدف الأخير هو التعليم موضحًا أن النادي يقوم بعقد دورات في مجال البرمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية حيث تم عقد دورة منذ شهر، تخرج منها عدد 24 متدربًا ومتدربة وهناك “بوث” مصاحب لهذه الفعالية سجل فيه عدد كثير من الشباب لدورات قادمة في مجال البرمجة.
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