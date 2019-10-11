شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفيليب السادس، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفيليب السادس، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.