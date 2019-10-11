هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

هطلت مساء أمس الخميس، أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات صبيا و بيش والدرب وأبوعريش والحرث والريث والداير بني مالك والعيدابي وهروب وفيفا وضمد ومراكز الفطيحة والحقو وبلغازي وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
وارتوت الأرض إثر هذه الأمطار، وسالت بعض الأودية والشعاب.
كما هطلت أمطار متوسطة على مركز رحيّب التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه، حيث ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب .
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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