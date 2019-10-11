جائزة الملك فيصل العالمية توقع اتفاقية تعاون مع «كاوست»

وقع الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل، أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ويمثلها نائب الرئيس للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان وذلك في مقر الجامعة في ثول، تهدف لتبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين وتعزيز التواصل العلمي بين العلماء والباحثين المحليين والدوليين.

وتشمل الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التواصل العلمي بين العلماء والباحثين المحليين والدوليين ،وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات المشتركة و تبادل الدعوات لحضور الأنشطة التي يقوم بها كل من الجانبين.

وذكر نائب الرئيس للشؤون الحكومية بجامعة الملك فيصل العالمية، أن كاوست تطمح من خلال هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون وتطوير سبل المشاركة في المجال الثقافي والتبادل المعرفي، مبينًا أن الاتفاقية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر 3 محاور ممثلة في: دعم الابتكار، تنوع الاقتصاد المعرفي، والبحث العلمي.

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وبين أن اتفاقيات كاوست في مجالات الأبحاث التي سبق عقدها في السنوات الماضية نتج عنها أكثر من 40 شركة ناشئة، وتركز الجامعة على 4 محاور ممثلة في: (الماء- الغذاء-الطاقة- البيئة)، خاصة في المجالات التقنية.

وأكد الأمين العام لجائزة الملك فيصل أن مذكرة التفاهم تدعم الرؤى والمشاريع المستقبلية، وتم الاتفاق على أساليب التعاون، خاصة في ظل وجود علماء واكاديميين ستستفيد منهم جائزة الملك فيصل في مراحل التحكيم المختلفة، مبينًا أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أول جامعة تم توقيع اتفاقية معها لجائزة الملك فيصل، وتم توقيع عدد من المشاريع داخل وخارج المملكة مثل (اليونسكو، اليوسسكو)، إضافة إلى جامعات في أوروبا وامريكا، خاصة أن الجائزة لها 5 فروع أبرزها (الطبية، الانسانية، العلمية).

وأوضح أن جائزة الملك فيصل العالمية تعتمد على المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والجامعات في عملية الترشيح، ولا يقبل ترشيح الأفراد، موضحًا أن الجامعة سترشح الأفراد حسب الموضوعات المطروحة.