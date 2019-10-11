شكرا لقراءة خبر عن حقيقة تحطم طائرة أمير قطر ووفاته أثناء توجهها إلى تركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - حقيقة تحطم طائرة أمير قطر ووفاته أثناء توجهها إلى تركيا

كشف ناشطون قطريون، الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول تحطم طائرة أمير قطر، تميم بن حمد، أثناء توجهه إلى تركيا.

وزعمت أخبار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في الخليج، أمس الثلاثاء، تعرُّض طائرة تميم بن حمد إلى خلل فني، أدى لفقدان طاقمها القدرة على التحكم بها، وتحطمت بعد أقل من ساعة على إقلاعها من الدوحة.

حقيقة تحطم طائرة أمير قطر ووفاته أثناء توجهها إلى تركيا

عـــاجل .. وقوع كارثة مرعبة في السعودية و السلطات توجه رسالة عاجلة للمواطنيين والدفاع المدني ينتشر .. شاهد

Advertisements

عــــاجل .. "بن سلمان" يصدم "السيسي" بقرار غير متوقع يسعد جميع المصريين في السعودية .. "ماذا يحدث"

عاجـل: غانم الدوسري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال احد عن ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ ويكشف القاتل الفعلي له والسبب

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" هذه الأنباء وأرفقت معها صورة لطائرة قطرية تشتعل بها النيران، وزعمو أنها طائرة أمير قطر بعد سقوطها، وأنه كان على متنها.

هذا، أوضح ناشطون قطريون أن الخبر "مفبرك"، مضيفين أنه بالبحث تأكد عدم مغادرة أمير قطر للدولة، كما أنه بتتبع مصدر الخبر اتضح أنها من حسابات إماراتية.

جدير بالذكر أن الصورة المتداولة هي لطائرة قطرية فعلًا، ولكن أسقطها حلف الناتو في منتصف العام 2017، أثناء توجهها إلى ليبيا؛ حسب ما نشرته وسائل الإعلام في ذلك الوقت.