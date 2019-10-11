عان / سمو ولي العهد يهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:46ت م

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الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:46ت م0030

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