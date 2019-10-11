السعودية اليوم / بلدية ذهبان الفرعية تُزيل تعديات بمساحة 67 ألف متر مربع



جدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

أزالت بلدية ذهبان الفرعية ممثلة بالفرق الرقابية التابعة للبلدية تعديات بنطاق الحي، وتوجيه عدد من الإنذارات للمحلات التجارية وإصدار غرامات مالية على المخالفين للأنظمة البلدية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها البلدية.

وأوضحت رئيسة بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أنه تم إزالة عدد من التعديات والإحداثيات غير النظامية بمساحة 67.000 متر مربع لمباني وأحواش مخالفة، بالإضافة لعقوم ترابية بطول 4300 متر طولي تم إحداثها بالتعدي.

وأشارت المهنا إلى أن الفرق الميدانية قامت بـ 18 جولة ميدانية تم خلالها إشعار 15 محلاً وإغلاق أربع محال.

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10:42ت م

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