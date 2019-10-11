السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل طالبًا فلسطينياً من مدينة رام الله



رام الله 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، طالبًا فلسطينياً جامعيًا من مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية في رام الله، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطالب في جامعة بيرزيت هادي الطرشة، من منزله في حي الإرسال في مدينة رام الله واعتدوا عليه بالضرب.

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10:37ت م

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