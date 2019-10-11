الان تتابع ترقية مدير العلاقات والإعلام في مطار الطائف للحادية عشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 -عبدالله العازمي صدر قرار بترقية فايز بن عبدالغني العيلي، مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الطائف الدولي إلى المرتبة الحادية عشر.

وقد أعرب العيلي عن سعادته بهذه الثقة داعياً المولى أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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