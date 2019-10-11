محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مجلس إدارة غرفة الرياض برئاسة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، قراراً بتعيين ناصر بن عثمان أبو حيمد أميناً عاماً لغرفة الرياض.

وثمن "أبو حيمد" ثقة مجلس الإدارة، مؤكداً حرصه ومنسوبي الأمانة العامة على تطوير دور الغرفة في خدمة قطاعات الأعمال في العاصمة، وتعزيز دورها كحلقة وصل بين رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات الحكومية المختلفة، في إطار إستراتيجية الغرفة الجديدة، والتي تستهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والعمل على إحداث نقلة نوعية في دور الغرفة لخدمة الاقتصاد الوطني، عبر القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً ورئيساً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.

وأكد "أبو حيمد" أن الغرفة تسعى إلى بلورة الكثير من الممكنات لقطاع الأعمال عبر التواصل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى التجاوب والتعاون الذي تجده غرفة الرياض من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص.الغرفة التجارية بالرياض غرفة الرياض مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أمين عام غرفة الرياض ناصر أبو حيمد