التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، أمس الخميس، في مقر وزارة الخارجية الكاميرونية، الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية والمكلف بالتعاون مع العالم الإسلامي الكاميروني أدوم قرقوم.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وأشاد المسؤول الكاميروني بكل ما تقدمه المملكة من مساعدات لجمهوريه الكاميرون، متمنيًا أن تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين مزيدًا من التطور في المستقبل.
وأكد أن بلاده تدين الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص الشهر الماضي، ووقوفها إلى جانب المملكة في الدفاع عن أمنها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير كاميروني يؤكد للسفير السعودي وقوف بلاده لجانب المملكة في الدفاع عن أمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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