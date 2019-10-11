بالصور.. حفل وداع سفارة المملكة بفرنسا للسفير خالد العنقري

أقامت سفارة المملكة في فرنسا حفل توديع لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لخادم الخرمين الشريفين لدى فرنسا.

وثمّن العنقري ثقة القيادة الكريمة التي مُنحت له، متمنيًا أن يكون قد وفق لتقديم بعض من تطلعاتها في المحافظة على مصالح المملكة وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، سائلاً الله - عز وجل - أن يديم على المملكة رخاءها وأمنها واستقرارها.

وأعرب عن شكره وامتنانه لكافة أعضاء البعثة، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهمتهم في رفعة وخدمة الوطن.