الشورى يناقش مشروع نظام المياه وتعديل أنظمة العمل والأحوال المدنية ووثائق السفر

يناقش مجلس الشورى في جلساته التي يعقدها الإثنين والثلاثاء والأربعاء عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مشروع نظام المياه، وتعديل عدد من مواد أنظمة العمل، ووثائق السفر والأحوال الشخصية والتأمينات الاجتماعية.

ويصوّت مجلس الشورى في جلسته العادية الـ60 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين المقبل على توصيات اللجنة الصحية بشأن الملحوظات تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 / 1439، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الـ24، والفقرة (2) من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433.

تعديلات

في جلسته الـ61 التي تعقد الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/ 8/ 1426، وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9/ 1421.

ويصوّت على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/ 1439، وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436/ 1437 - 1437/ 1438، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن آراء وملحوظات أعضاء المجلس.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح (مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية).

تدريس

خلال جلسته الـ62 التي تعقد الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، ويطلع على وجهة نظر وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/ 1439، ويناقش تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440. ويناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، وبشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 2/ 8/ 1426.

أبرز المواضيع

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- تعديل نظام التحكيم

- تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر

- تعديل عدد من مواد نظام الأحوال المدنية

- تعديل عدد من مواد نظام العمل

- تعديل نظام التأمينات الاجتماعية

- مشروع نظام المياه

- اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين

- تعديل نظام معهد الإدارة العامة