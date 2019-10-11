2020 استكمال حصول الجامعات على الاعتماد المؤسسي

نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أمس، «ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي»، بحضور المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، ومديري وعمداء الجامعات والكليات السعودية الحكومية والأهلية، إضافة إلى عددٍ من مسؤولي هيئات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك بقاعة المراسم في فندق فيرمونت الرياض.

آمال وتوقعات

أكد العيسى حرص الهيئة على القيام بدورها الوطني المنوط بها في دعم وتقويم التعليم والتدريب، ودفع التميز بين مؤسساته، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية الاحتياجات والآمال والتوقعات الوطنية في دعم الاقتصاد المعرفي، وتزويد سوق العمل بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة والماهرة، وتحقيق التنافسية والتميز، ودعم الابتكار والأفكار والمبادرات الخلاقة.

تنمية القدرات

أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان أن القضية على مستوى تنمية القدرات البشرية لم تعد منحصرة في تلبية الاحتياجات المحلية في القطاعين العام والخاص، بل تجاوزت ذلك إلى أهمية العمل على رفع حضور ومشاركة رأس المال البشري السعودي في السوق العالمية.

تطوير الأدوات

قال زمان: مع اقتراب الهيئة من الوصول إلى تحقيق هدفها الخاص باستكمال حصول جميع الجامعات الحكومية والأهلية على الاعتماد المؤسسي بحلول 2020، فستعمل خلال المرحلة القادمة على التركيز على تطوير أدواتها وآلياتها في هذا الإطار، إضافة إلى تطوير العمل على عددٍ من المحاور التالية:

أولاً: استمرار العمل على تطوير آليات الاعتماد البرامجي من خلال تفعيل الشراكات مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الخبرة في هذا المجال.

ثانياً: تطوير البرامج التقويمية ذات التركيز الخاص التي تهدف إلى إثراء وتطوير الممارسات والمبادرات التعليمية في الجامعات كالدرجات الجديدة، والتخصصات المشتركة، وقياس مخرجات التعلم.

ثالثاً: تطوير نظام لتصنيف الجامعات يستفيد من الممارسات العالمية في هذا المجال، ويستهدف تضمين بعض الجوانب الأساسية التي تغفلها هذه التصنيفات مثل: قياس مخرجات التعلم، وأثر البحث العلمي وأخلاقياته، والمساهمة التنموية.

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رابعاً: تمهين وظيفة التدريس الجامعي والتقويم الأكاديمي من خلال بناء إطار للمهارات والمعارف الأساسية لهذه الوظائف.

محاور تطوير العمل بالجامعات

01

استمرار العمل على تطوير آليات الاعتماد البرامجي

02

دعم البرامج التقويمية ذات التركيز الخاص

03

تطوير نظام لتصنيف الجامعات