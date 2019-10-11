وفاة شاب بصاعقة رعدية في جازان وتداعيات الأمطار ترفع الجاهزية

أدّت التكونات الماطرة على منطقة جازان إلى توسع الحالة المطرية، إذ هطلت الأمطار لليوم الرابع على التوالي، وسط انخفاض للرطوبة، واستنفار للجهات الحكومية والأمنية، وتنظيم الحركة المرورية، ومراقبة الأودية، ومنع قطع السيول التي تشهد مخاطرة كبيرة من بعض المواطنين، على الرغم من التحذيرات المتكررة لفرق الدفاع المدني.

مخاطر السيول

رصدت «دوت الخليج» مجازفة قائدي المركبات بمحاولة قطع الأودية خلال جريان السيول، غير آبهين بالمخاطر، على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني، والفرق الموجودة في الأودية، وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظات جازان، أمس، في 8 تداعيات ممثلة في انقطاعات كهربائية استمرت ساعات طويلة، وارتفاع منسوب المياه، وجريان السيول، ووفاة شاب متأثرا بصاعقة رعدية في قرية منشبة، واحتجاز المركبات، وتضرر طرق مركز ريم المتعثرة منذ سنوات، والذي أكد رئيس المركز علي أبوقرن، أن الطريق تابع لفرع وزارة النقل في جازان، وتم وضع الحلول والتدابير خلال مخاطبة البلدية والطرق، في وقت واصلت بلديات جازان تطبيق الخطط الميدانية، وتكثيف دور الرقابة، ورفع الجاهزية القصوى، لمواجهة مخلفات وتداعيات الأمطار، وجذبت الأمطار الأهالي إلى الخروج للمتنزهات والحدائق، والاستمتاع بالأجواء الدافئة خلال العطلة الأسبوعية، والتي اكتظت بالأهالي والزوار.

تحذيرات متكررة

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام الرؤية، وهطول أمطار بين المتوسطة إلى الغزيرة، مطالبة الجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

أبرز تداعيات الأمطار

انقطاعات كهربائية

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تضرر طرق مركز ريم

ارتفاع منسوب المياه

استنفار تام للجهات الحكومية والأمنية

المدني يواصل تحذيراته للمواطنين

مراقبة تامة لجريان السيول