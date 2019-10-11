فحص وتدقيق برامج الدراسات العليا

تتجه معظم الجامعات السعودية إلى تدقيق برامج الدراسات العليا، ومتابعة البرامج القائمة والمستحدثة التي بحاجة إلى تدقيق وتحكيم مبدئي، وفحص البرامج وقياس مدى تطبيقها لاشتراطات الجودة، ومطابقتها لنماذج الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي قبل إرسالها في صورتها النهائية للمحكمين.

حل المشكلات

أوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل الدكتور صلاح الشامي، تشكيل لجنة مركزية لجودة برامج الدراسات العليا، مشيرا إلى أن العمادة حملت على عاتقها تطبيق الجودة في برامجها، لافتاً أن الخطة الطموحة للعمادة حيال هذه اللجنة تتمثل في جعلها نواة لوكالة خاصة بالجودة والتطوير بعمادة الدراسات العليا، مضيفا أنه جرى كذلك تكوين اللجنة الدائمة للشؤون الأكاديمية لبرامج الدراسات العليا التي من مهامها الأساسية متابعة الخدمات التي تقدم لطلبة الدراسات العليا والعمل على حل المشكلات التي قد تجابههم وتعيق مسيرتهم الدراسية، ومن مهامها المنوطة بها تطوير خطط برامج الدراسات العليا ومتابعتها.

الاعتماد الأكاديمي

بين الشامي أن اللجنة المركزية لجودة برامج الدراسات العليا أتمت المراجعة المبدئية لـ17 برنامجاً ما بين دبلوم وماجستير ودكتوراه من أصل 53 برنامجاً جرى إعدادها ضمن مشروع تطوير الدراسات العليا، كما عملت العمادة على مناقشة الوضع الراهن لبرامج الدراسات العليا وعن مدى استعدادها للتقديم على الاعتماد الوطني في المنظور القريب، والسعي إلى الخروج بتوصيات تدعم وتطور ممارسات الجودة والاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا في الكليات، وإيضاح الربط بين ممارسات الجودة والاعتماد الأكاديمي وأهمية الحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني، وكذلك عرض وتبيان متطلبات التقديم على الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرامج الدراسات العليا، وعرض وشرح المعايير الرئيسية والجزئية في الاعتماد الوطني لبرامج الدراسات العليا، والتركيز على أهمية التخطيط السليم والتنفيذ الجيد للحصول على الاعتماد، وأهمية الالتزام بالجدول الزمني لخطوات الإعداد للاعتماد الأكاديمي ومواعيد تنفيذها.

إجراءات اُتخذت

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مناقشة الوضع الراهن لبرامج الدراسات العليا

مدى الاستعداد للاعتماد الوطني

دعم وتطور ممارسات الجودة والاعتماد الأكاديمي

إيضاح الربط بين ممارسات الجودة والاعتماد

التركيز على أهمية التخطيط السليم والتنفيذ الجيد