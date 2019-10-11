480 فرد أمن صناعي لضبط متجاوزي القطار

بدأت إدارة الأمن الصناعي في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» حملتها الأمنية التوعوية التي انطلقت منتصف سبتمبر الماضي وتستمر شهراً، وتهدف إلى إيضاح المخالفات المرورية والعقوبة المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي للشبكة في قطار الشمال.

وأوضح المشرف على الحملة الأمنية التوعوية نياف بن حسين العنزي لـ«دوت الخليج»، أمس، أن الحملة شملت مدناً عدة، هي: الرياض، المجمعة، الزلفي، القصيم، شري، حائل، الجوف، حزم الجلاميد، وعد الشمال، النعيرية، موضحا أن مهمة رجال الأمن الصناعي البالغ عددهم 480 هي المشاركة من خلال نقاط التفتيش والتقاطعات المرورية المهمة بالمدن القريبة من الشبكة الحديدية من خلال توزيع البروشورات والمطويات الموضح فيها عواقب العبور الخاطئ. وقال العنزي إن الحملات الأمنية التوعوية بالاشتراك مع الجهات الأمنية مستمرة لتشمل جميع خطوط الشبكة الحديدية بما فيها (سار، الحرمين، الدمام، الرياض) بهدف خفض نسبة الحوادث المسجلة للعام الماضي 2018 التي سجلت نحو 308 حوادث، حيث قام بمباشرتها رجال الأمن الصناعي بالميدان الذين يعملون بأكثر من 53 دورية أمنية وعدد 480 رجل أمن صناعي على امتداد الخط الحديدي الذي يبلغ طوله 2750 كلم، بمشاركة إدارة المجاهدين في المهام الأمنية.