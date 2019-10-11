مبادرة لتعليم أبناء الشهداء في الأهلية مجانا

أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية بالمنطقة مجانًا، تحت إشراف الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأكد خلال استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي، وملاك المدارس الأهلية بالمنطقة، أن جميع أبناء الشهداء هم أبناء سلمان بن عبدالعزيز، وهم في حضن رعايته، وواجب على الجميع الامتثال لمنهج القيادة الحكيمة تجاههم، فهم محل التقدير والثناء نظير ما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل الله، وخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز مبادرة المدارس الأهلية وبعض الجهات في القطاع الخاص للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع، وتعزيز دورهم ومسؤولياتهم الاجتماعية إخلاصًا للوطن.