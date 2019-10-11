حريق في جدة يطال 4 فلل

تمكن مدني جدة من إخماد حريق نشب في ارتداد 4 فلل، شمال المحافظة، بعد أن أُخلي قاطنوها احترازياً.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ تمكنت أمس من إخلاء 4 فلل متجاورة، بعد نشوب حريق في ارتداد تسبب في تصاعد كميات من الأدخنة تسللت إلى أروقة الفلل الأربع، مؤكدا أن «فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق».

وأضاف أن أجزاءً من الفلل الأربع تضررت من الترسبات الكربونية كما تضررت المطابخ بعد امتداد الحريق إليها عن طريق النوافذ وتم إخمادها عن طريق الفرق، مشيرا إلى أن الحادث نتج عنه إصابة امرأة وعاملة منزلية بحالة خوف وهلع، وتم التعامل مع الحالتين عن طريق فرق الهلال الأحمر، ولم تستدعِ حالتهما النقل إلى المستشفى، فيما أخلت فرق الإنقاذ 20 شخصاً من قاطني الفلل.