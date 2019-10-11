54 ألف استشارة قدمها مركز صحة 937

جندت وزارة الصحة أطباء للعمل في قسم 937 لتقديم كل التسهيلات التي قد تواجه الحالات المرضية وتحويلها للمستشفيات التخصصية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنقل الحالات الإسعافية الطارئة على مدار الساعة.

رعاية صحية

قدّم مركز 937 خلال الأسبوع الماضي 54777 استشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 198699 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 74642 استفسارا.

وأبانت الصحة أن المركز قام بحجز 58138 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال نفس الفترة، فيما تلقى 10940 بلاغا، وأنهى إجراء 202 طلب نقل من مستشفى إلى آخر.

إدارات معنية

يُقدم مركز صحة 937 مجموعةً من الخدمات المميزة تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، والخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، إلى جانب طلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الوزارة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، وتلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة، ليكون المركز بمثابة الأذن الصاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

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مركز صحة 937

يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي

يمكن التواصل مع المركز من جميع أنحاء المملكة

يقوم على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل

يقيم أداء المناطق في إغلاق البلاغات