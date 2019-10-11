قامت بلدية مركز الشقيق بحملة نظافة لمعالجة التشوه البصري في المدينة والواجهة البحرية، واستكمال أعمال نظافة الأحواض لطريق الملك فهد المؤدي للواجهة البحرية. وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف أن الحملة تأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، لمنع مظاهر التشوه البصري والحد من مصادر التلوث البيئي في أماكن تنزه المواطنين وداخل الأحياء السكنية، حيث قامت البلدية بمعالجة التشوه البصري في أجزاء كبيرة من المدينة والواجهة البحرية والكورنيشات، وتأتي هذه الحملة لمعالجة التشوه البصري والآثار السلبية التي تنتج عن ذلك نظرا لما تتمتع به الشقيق من مقومات سياحية جاذبة، وتجهيزها لانطلاق الموسم الشتوي، واستقبال المتنزهين من داخل المنطقة وخارجها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة التشوهات البصرية بالواجهة البحرية بالشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.