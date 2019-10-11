تقويم التعليم والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي تنظمان ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، وذلك بقاعة المراسم في فندق فيرمونت الرياض، حيث سيحظى الملتقى بحضور مميز من مدراء الجامعات، ووكلائها، وعمداء التطوير والجودة، إضافة إلى عدد من مسؤولي هيئات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بعض الدول العربية، ومن المهتمين والمتخصصين من المملكة العربية السعودية ، كما سيتم على هامش الملتقى الإعلان عن المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي خلال الدورات (السابعة والثامنة).

وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، أكد فيها حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على القيام بدورها الوطني المنوط بها في دعم وتقويم التعليم والتدريب، ودفع التميز بين مؤسساته بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية للاحتياجات والآمال والتوقعات الوطنية في دعم الاقتصاد المعرفي، وتزويد سوق العمل بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة والماهرة، وتحقيق التنافسية والتميز، ودعم الابتكار والأفكار والمبادرات الخلاقة، والحفاظ على لحمة المجتمع وأمنه وسلامته. وأعرب عن امتنانه وشكره العميق لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهما غير المحدود لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعلى ما يحظى به التعليم من اهتمام كبير ودعم سخي. كما قدم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بهذه المناسبة التهنئة للجامعات والكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي في الدورتين السابعة والثامنة مثمناً جهود تلك المؤسسات التعليمية في تحقيق معايير الجودة، ومتمنياً أن تحذو باقي المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية حذوها، لتحقيق تلك المعايير وصولاً للاعتماد الأكاديمي؛ لما لذلك من نتائج فاعلة في تحسين نوعية المخرجات التعليمية، والإسهام في تزويد سوق العمل بخريجين ذوي مهارات عالية وتعليم متميز، يشاركون في دفع عجلة التنمية والتطور في مملكتنا الغالية وتحقيق رؤية 2030 من خلال (تعليم يسهم في دفع عجلة التنمية). منوهاً بزيادة اهتمام الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بتطبيق معايير الجودة والتي تنعكس بعد توفيق الله على مخرجات تلك المؤسسات التعليمية، وتخريج جيل من الطلبة على مستوى عالٍ من التميز والإبداع، وأوضح أن قيمة الاعتماد وأثره يشمل جميع جوانب العمل الإداري والأكاديمي والتعليمي والبحثي بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية للمؤسسة، والحصول على أفضل أداء أكاديمي، وأضاف أن الاعتماد يعد وسيلة لمزيد من التطوير والتحسين من خلال ما يقدم لمؤسسات التعليم العالي من توصيات ومجالات للتحسين، وبمتابعة دورية من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وأشار إلى أن المركز في هذا العام يعمل مع عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها لتأهيلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي. واختتم الدكتور زمان حديثه بالتأكيد على أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي تحرص في عمليات الاعتماد على تحقيق الجودة في مخرجات المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد، كما تحرص على استمرار الأداء التطويري لها، وهذا جوهر عملية ضمان الجودة التي يقوم بها المركز بالاشتراك مع الجامعات والكليات وبرامجها العلمية.

المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يدرس حالياً مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد

يعمل المركز في كل عام على تقويم واعتماد عدد من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها. ويدرس المركز حالياً مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد التي تقدمت بها عدة جامعات وبرامج علمية؛ للتحقق من استكمالها لمتطلبات التأهل للاعتماد وهي في طور إجراءات الاعتماد الأكاديمي. وتعتمد عمليات الاعتماد الأكاديمي على التحقق من استيفاء المؤسسات أو البرامج لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، وإعداد الدراسة الذاتية لها، ومن ثم قيام المركز بتكوين فرق من الخبراء المحليين والدوليين للمراجعة الميدانية لتلك المؤسسات أو البرامج بعد مراجعتهم للدراسة الذاتية وجميع الوثائق ذات العلاقة بالمؤسسة أو البرنامج المعني. كما يقومون بزيارات ميدانية لجميع مرافق المؤسسة التعليمية وبرامجها، والاطلاع على جميع أنشطتها، وإجراء مقابلات مع كل من له علاقة بنشاط المؤسسة، ومن ثم تنتهي العملية بإعداد تقرير موضوعي مدعم بالأدلة حول ما تم استنتاجه خلال عمليات التقويم، وتستفيد المؤسسات والبرامج من هذه العمليات في إعداد خطة عمل لتحسين أدائها بناءً على توصيات فريق المراجعين. أما قرار الاعتماد فيمنح في ضوء تقرير المراجعين، وخطة العمل المقدمة من المؤسسة، وتقرير اللجنة الإستشارية للاعتماد، ويمكن إجمال خطوات التقويم والاعتماد الأكاديمي في الآتي:

-التحقق من أهلية المؤسسة أو البرنامج للتقدم للاعتماد

-الزيارة الميدانية للتقويم الخارجي

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-دراسة خطة عمل المؤسسة أو البرنامج الخاصة بتوصيات فريق الزيارة الخارجي

-عرض التقارير على اللجنة الاستشارية للاعتماد

-إعلان قرار الاعتماد

-المتابعة الدورية للجهة المعتمدة

-إعادة التقويم بعد سبع سنوات