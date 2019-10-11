السعودية | انفجار في ناقلة إيرانية واندلاع حريق على متنها قرب ميناء جدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجار في ناقلة إيرانية واندلاع حريق على متنها قرب ميناء جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:33 صباحًا, 11 أكتوبر 2019 م المناطق_جدة أفادت وكالة “رويترز” بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية، اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها قرب ميناء جدة السعودي. ولفتت إلى أن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.

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