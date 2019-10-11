شاهد: سيدة بملابس مكشوفة تخالف الذوق العام تتجول أمام مركز تسوق شهير بالرياض

وثق مواطن من داخل مركبته، مقطع فيديو لسيدة ترتدي ملابس مكشوفة أمام مركز تسوق شهير بالرياض.

ويظهر في المقطع المصور؛ سيدة ترتدي فستاناً أحمر ضيق وقصير يظهر مفاتنها، وتتجول حول أحد الأسواق الشهيرة بالرياض، بينما يتجادل قائد المركبة والمرافق له حول ما إذا كانت سيدة أم رجل ، وسط تعليقات من المحيطين بالمركبة. يشار إلى أن لائحة المحافظة على الذوق العام التي تم إقرارها مؤخرًا بالمملكة، تعاقب كل من يرتدي لباس غير لائق في الأماكن العامة، بغرامة قدرها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حالة تكرار المخالفة.