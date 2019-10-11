السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة في اليوم العالمي للصحة النفسية



الأمم المتحدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

تحتفي منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية، في العاشر من أكتوبر من كل عام، وتتخذ هذه المناسبة فرصة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، وموضوع هذا العام هو "منع الانتحار".

وفي هذا اليوم، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة دق فيها ناقوس الخطر من مخاطر الانتحار وآثاره على المجتمعات. وقال "إن الصحة العقلية قد أهمِلت لفترة طويلة للغاية، ولكنّها تهمّنا جميعا ومن الملحّ اتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوصها."

ودعا الأمين العام إلى زيادة الاستثمارات في الخدمات، وقال "لا يجب أن نسمح بأن تمنع الوصمة الأشخاص من طلب المساعدة التي يحتاجونها."

وأكد غوتيريش أنه يعير اهتماما شديدا لهذا الأمر، "فلا صحة بدون صحة نفسية."

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06:27ت م

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