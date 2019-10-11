رياضي / فورمولا 1 تلغي جدول يوم السبت في اليابان بسبب الإعصار هاجيبيس



سوزوكا (اليابان) 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

ألغى منظمو جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جدول يوم السبت المكون من التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية بسبب الإعصار هاجيبيس.

ووفقا للجدول المعدل الذي أصدره المنظمون ستقام التجارب التأهيلية الساعة العاشرة صباح الأحد بدلا من موعدها الأساسي يوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي .

ولن تقام التجارب الحرة الثالثة فيما سينطلق السباق يوم الأحد في موعده المحدد الساعة 1410 بالتوقيت المحلي .

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