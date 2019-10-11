حساب المواطن يكشف عن كيفية استعادة كلمة المرور بالخطوات

استجابة لاستفسارات المواطنين الواردة على برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي الخاص بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإنه يقوم بالاجابة عن جميع الأسئلة الواردة له من المستفيدين، ومن أبرز الأسئلة التي وردت له في هذه الفترة هي كيفية استعادة كلمة المرور بعد نسيانها، مع العلم أن برنامج حساب المواطن قد عمل على إنشاء حساب رسمي له خاص بخدمة العملاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتواجد باستمرار مع المواطنين.

طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن

أجاب برنامج حساب المواطن من خلال منشور على موقع تويتر بأن اسم المستخدم هو رقم الهوية الخاصة بالمواطن، وحتى يتمكن المواطن من استعادة كلمة المرور، يقوم بالدخول على البوابة الإلكترونية والضغط على كلمة (نسيت كلمة المرور) واتباع الخطوات، مع العلم أنه سيتم صرف الدفعة رقم 23 من حساب المواطن اليوم الخميس الموافق العاشر من أكتوبر، كما هو معتاد في يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

الدفعة الـ 23 من برنامج حساب المواطن

صرح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، السيد سلطان القحطاني، أن مجموع الأموال التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج وحتي يوم العاشر من شهر أغسطس، هو 50 مليار ريال، وإجماي مبلغ التعويضات التي تم سدادها بأثر رجعة من الدفعة الأولى وحتى الدفعة الواحدة والعشرين تخطت الـ 370 مليون ريال، كما أضاف أن عدد الأسر التي حصلت على آخر دفعة 2.2 مليون أسرة، لديها 8.7 مليون تابع، أما المستقلين فكان عددهم 1.5 مليون مستفيد مقسمين إلى 781 ألف سيدة، و718 ألف رجل.