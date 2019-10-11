عروض كارفور هايبر ماركت السعودية الخاصة بالكشتات والتخييم من 2 إلى 15 أكتوبر 2019 بأسعار مميزة للغاية

قامت شركة كارفور بالمملكة العربية السعودية، والرائدة في التجارة والبيع بالتجزئة، بالإعلان عن طرحها لمجموعة من العروض الأسبوعية التي اعتادت أن تقدمها، على أن تكون هذه العروض مستمرة ابتداء من يوم الثاني من شهر أكتوبر، وحتى يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر 2019، وأطلقت شركة كارفور هذه العروض تحت شعار موسم الكشتات والتخييم، وضمت العروض مجموعة كبيرة من الأدوات المنزلية، والمواد الغذائية، وأدوات التخييم، والأجهزة الكهربية، والأجهزة الإلكترونية.

عروض كارفور المميزة في موسم الكشتات والتخييم

الكشتة هي أحد التقاليد الخليجية التي تعني التخييم في الصحراء والبراري، والتي يقوم بها أهالي الخليج العربي بالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة في الفترة الخاصة بشهر نوفمبر، ليقضوا وقت جميل في حضن الطبيعة، والاستمتاع بالمساحات المفتوحة والهواء الجميل، ولذلك قامت شركة كارفون بطرح مجموعة مميزة من العروض بأسعار خاصة، لتحتوي على جميع المستلزمات والسلع التي تحتاجها رحلات التخييم والكشتات.

عروض كارفور المميزة في موسم الكشتات والتخييم

بدأت عروض كارفور الخاصة بموسن التخييم والكشتات في يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر، ومستمرة حتى يوم الثلاثاء الخامس عشر من أكتوبر 2019، وتتميز تلك العروض بأنها مناسبة لجميع الفئات في المجتمع السعودي، وتستمر تلك العروض في جميع فروع كارفور هايبر ماركت المنتشرة في كل أرجاء المملكة العربية السعودية.