بعد تداول فيديو له.. “تعليم عنيزة” يشكر سائق حافلة مدرسية ويُعِدُ تكريما له

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قدمت إدارة تعليم عنيزة الشكر لأحد سائقي الحافلات المدرسية الابتدائية بعد أن أظهر مقطع فيديو متداول حرصه على سلامة الطالبات، حتى وصولهن إلى باب منازلهن، وقالت إنها تعد تكريما له.

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وكان الفيديو المتداول أظهر السائق ويدعى رشيد الشحيتان، وهو يقوم بإنزال طالبة من “الإبتدائية 21 للبنات”، من الحافلة، والسير معها إلى باب منزلها، حتى دخلت المنزل، ثم عاد إلى حافلته ما استرعى انتباه الكثيرين، ولقي إعجاباً كبيراً منهم.

وتبادل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وقارن الكثيرون بين هذا السائق وسائقين آخرين أدى إهمالهم إلى بعض الحوادث التي نتج عنها ضحايا أبرياء.



