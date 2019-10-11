كيف تعرف أن طفلك يعاني من قصر أو طول النظر؟ (فيديو)

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تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار، سلّطت وزارة الصحة اليوم الخميس، على مشكلة قصر أو طول النظر لدى الأطفال التي تدفعهم لارتداء نظارات طبية تعيق تحركاتهم وتمنعهم من اللعب مع رفقائهم بحرية.

وعرّفت قصر أو طول النظر لدى الأطفال بأنها حالة مرضية تصيب الطفل في مرحلة عمرية مبكرة جداً، والتي تعد إعاقة بصرية تؤثر بشكل واضح في حياته وفي مستوى تحصيله الدراسي وأنشطته اليومية وتفاعله مع قرنائه.

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ونصحت الوزارة الآباء بمتابعة الوضع الصحي والنفسي للطفل، والإسراع في عرضه على طبيب عيون مختص لقياس مستوى النظر، خصوصاً في حالة الأطفال التي تظهر عليهم أعراض الإصابة بطول أو قصر النظر.

وعن طول النظر، تتلخّص الأعراض في: عدم الرؤية بوضوح، إضافةً إلى الصداع المستمر طوال اليوم وعدم رؤية الكلمات بشكلٍ جيدٍ عند القراءة، الالتهابات في جفن العين والإرهاق نتيجة التركيز في الأشياء، فضلاً عن ظهور مشكلة الحوَل وحك العيون بشكلٍ مستمر وضعف الرؤية في الأماكن المظلمة.

وفيما يتعلّق بقصر النظر، تتلخّص الأعراض في: قيام الطفل بتقليص عينيه أو حوْلهما وتقريبه الكتب منهما بشكل ملحوظ، والاقتراب كثيرا من الشاشات وعدم الاهتمام بالأنشطة التي تحتاج إلى رؤية واضحة، والشعور بالألم في الرأس والعينين.