“الجوازات”: 14 ألف مواطنة حصلن على جوازات السفر منذ إلغاء شرط موافقة ولي الأمر

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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن 14 ألف مواطنة حصلن على جوازات السفر من مكاتب الجوازات في جميع مناطق المملكة منذ صدور قرار إلغاء شرط موافقة ولي الأمر لمن تجاوزت السن القانونية (21 عاماً).
وأضافت – بحسب “العربية.نت” – أن 5 آلاف مواطنة حصلن على جوازاتهنّ عبر التقديم المباشر في مكاتب الجوازات، و9 آلاف حصلن على جوازات السفر من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر).
وكانت المديرية العامة للجوازات قد افتتحت مؤخراً في الرياض صالة خاصة بإنهاء إجراءات حصول النساء على جوازات السفر إذا لم يتمكنّ من إنهاء الخدمة إلكترونياً.
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