السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة جازان



جيزان 11 صفر 1441هـ الموافق 10 أكتوبر 2019م واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت محافظات صبيا و بيش والدرب وأبو عريش والحرث والريث والداير بني مالك والعيدابي وهروب وفيفا وضمد ومراكز الفطيحة والحقو وبلغازي وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة ارتوت على إثرها الأرض, وسالت بعض الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

03:53ت م

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