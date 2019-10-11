شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

احتلت المملكة المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، بعد أن احتلت المرتبة الثانية عالمياً العام الماضي.

وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت المملكة 6 مراكز، فيما حققت تقدماً كبيراً هو الأعلى خلال السنوات السبع الماضية على مستوى مؤشر التنافسية العالمي، وذلك وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر في أكتوبر الجاري، إذ قفزت إلى المركز الـ36 عالمياً متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي.

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وفي مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فقد تقدمت المملكة 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزاً عن العام الماضي.

وأكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أن الدعم الذي توليه القيادة لقطاع النقل، أسهم في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط الطرق، ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019، وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على الأصعدة كافة عموماً وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.

وبيَّن أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، مكنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات والسير نحو تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث.