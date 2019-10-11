شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال والعمل.. الثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يصوت الشورى في جلسة الإثنين القادم على توصيات اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد بشأن تقرير الهيئة العامة للمنافسة وتقرير لجنة التعليم بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الإثنين تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديلات نظام التحكيم.

وفي جلسة الثلاثاء يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل، وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية. وفي الجلسة ذاتها يصوت المجلس على توصيات لجنة الثقافة بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة بشأن مشروع نظام المياه، وتقرير لجنة الحج بشأن مقترح (مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية).

في جلسة الأربعاء يناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين. ويطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن آراء الأعضاء تجاه تقرير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية، ثم يصوت على توصيات اللجنة. وفي الجلسة ذاتها يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد بشأن تقرير وزارة التجارة والاستثمار. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، وبشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة.