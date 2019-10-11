شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل بوتين في زيارة رسمية.. الإثنين القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين القادم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحثان عددا من الملفات السياسية والاقتصادية، ويجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وتعد زيارة بوتين للمملكة هي الأولى منذ 2007، إذ ستتناول المحادثات التعاون بهدف ضمان استقرار أسعار النفط والوضع في كل من سورية والخليج واليمن.

وفي المجال الاقتصادي، سيتم توقيع نحو 30 اتفاقا وعقدا اقتصاديا في إطار الزيارة بحسب «الكرملين»، وبين هذه الاتفاقات 10 في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية، بقيمة تتجاوز ملياري دولار، سيوقعها من الجانب الروسي الصندوق السيادي الروسي.

وكان الصندوق السيادي الروسي أوضح أن منتدى استثمارياً روسياً سعودياً يحضره أكثر من 300 مشارك، بينهم أكبر وفد لرجال أعمال روس في تاريخ العلاقات الروسية - السعودية، سيعقد أيضا في إطار الزيارة.