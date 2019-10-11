شكرا لقرائتكم خبر عن 2900 محاسب تدفعهم الجامعات إلى سوق العمل.. سنوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجود ما يزيد على 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس، وتدعم الجامعات سوق العمل بـ2900 من طلبة المحاسبة سنوياً، الذي يشهد حراكاً كبيراً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأطلقت الهيئة مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرة «إثراء وتواصل»، تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم. واختتمت الهيئة زيارتها لـ 7 جامعات في مرحلتها الأولى، وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.

وأكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة، نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل.