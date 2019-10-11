شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: بحثت مع بومبيو سبل الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أمس (الخميس)، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين.
كما التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وناقشا التحديات المشتركة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وقال الأمير خالد بن سلمان: «سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، إذ تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي».
وأضاف في تغريدات على حسابه في تويتر: «التقيت اليوم وزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدنا التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار».
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