شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد لـ "الخليج 365": أردوغان يريد إبادتنا.. وقطر و«الإخوان» يدعمانه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فيما أكدت قوات سورية الديموقراطية مقتل 3 مدنيين وجرح آخرين جراء قصف الجيش التركي للمدنيين خلال هجومه على مدينة «تل أبيض»، أكد مواطنون أكراد لـ«الخليج 365» أن حقد أردوغان على الأكراد وطموحه التوسعية وأحلامه في إبادتهم هي الهدف الرئيسي للهجوم.

وأضاف الأكراد أن موقف المملكة وإدانتها للهجوم التركي ليس غريبا، كما أن الموقف القطري الداعم لأردوغان ليس غريبا عليهم فهم يدعمون كل إرهابي ومعتد.

وقال المواطن الكردي محمد حسن إن القوات الكردية لن تستسلم بسهولة، وستواجه العدوان التركي على المواطنين الأبرياء، مشيراً إلى أن الدعم القطري للعدوان التركي على الأكراد ليس مستغربا فلا يمكن دعم الطغاة إلا من قبل الطغاة.

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وأضاف حسن أن المعارضة الأخونجية هم الائتلاف المعارض الذي يتخذ من تركيا مقرا له ويشمل تيارات وأحزابا متعددة، وهم مؤيدون لهذه الهجمة التركية.

من جهته، أكد المواطن التركي شيرزاد خليل أن سبب العدوان التركي على الأكراد هو طموحها لإعادة الدولة العثمانية وإحيائها، مضيفا أن حال حكومة أردوغان هو إثارة الفوضى، وقتل المدنيين والأبرياء، على حساب أحلامهم الورقية.

وقال خليل إن أردوغان يحارب كل ما هو كردي، ويهاجم الأكراد الآمنين في منازلهم وفي قراهم، حتى باتوا الآن خائفين من تكرار سيناريو «عفرين» عندما هاجمهم الجيش التركي وقام بأبشع صور العدائية من قتل ونهب وسلب وسبي.